„Vähidiagnoosist lõikuseni läks nii kiiresti, et šokiks polnud aega“

Olari on viimistleja, ta on aastaid töötanud firmas Baltic Workboats. See on töö, mida ta läbi ja lõhki tunneb: nii kui mõnda laeva siseneb, laseb ikka pilgul üle värvitud osade libiseda – kas on hästi tehtud? Olari on pärit Muhumaalt, seal ootab tal maatükk suvilat. Praegu elab Olari Saaremaal.