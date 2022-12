PÄEVA TEEMA | Lauri Laats: oma isiklikud lumevallid saab kõige paremini igaüks ise ära koristada

Ilmekaks näiteks, kuidas lumega koos kuhjuvad inimeste pinged, on kodaniku pöördumine Mustamäe linnaosa poole tormijärgsel hommikul, kus idioodi nimetus anti traktoristile, kes oli sõidutee puhtaks lükanud nii, et parkivatele sõidukitele tekkis ette lumevall. Sealjuures nõuti kategooriliselt, et keegi tuleks kiiresti autot välja kaevama. Selline arvamusavaldus mõjus külma dušina, arvestades, et teehooldajad olid terve öö tänavate ja teede hommikuks puhtamaks saamise jaoks katkematult töötanud.