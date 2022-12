Aarne Mesikäpp, meistrite meister

Kunstiakadeemia graafikaosakonnas, keset paberirulle, trükilõhna, kirjatüüpide laadungeid ja üle saja-aastasi trükipresse mõjub õppejõud-trükimeister Aarne Mesikäpp ühtpidi nagu ilmaime. Oma 83 eluaastaga on ta umbes kolm korda vanem tudengitest, kes sealsamas ringi liiguvad. Teisalt kuulub tema pikk teksajakis kogu graafikaosakonna ruumesse kui kala vette. Mesikäpp on kunstiakadeemias ametis olnud üle poole sajandi ja enamiku sellest just graafikaosakonnas.