KULTUURIBIIT | Näitleja Maria Ehrenbergi playlist

Maria ütleb oma muusikavaliku (mida saab kuulata tervikliku listina ka siit) kohta nii:

The Great Unknown. IV – Lauri-Dag Tüür

Jõululaulude asemel kuulan detsembris peamiselt Lauri-Dag Tüüri. Osalt sellepärast, et ta on „Uperpalli“ helilooja ja etendusi on palju. Ja sellepärast, et naudin väga tema loodud kosmilisi helimaastikke. Käisin vaatamas ka Zuga tantsijate lavastust „Suur teadmatus“, millele kirjutatud muusika on Lauri-Dag albumina välja andnud. IV kosmiline biit aitab lumises hommikus etendustele vastu minna…

Country Church – Holy Motors

Alles sel suvel hakkasin päriselt Holy Motorsit kuulama, kuigi olen ammu selle bändi loominguga kursis. Kuulasin palju, käisin kontserdil. Nüüd unistan uuest albumist! „Country Church“ paelub mind vist melanhoolia ja soojuse omapärase koosluse tõttu.

Le temps est bon – Isabelle Pierre

Kõik on hästi… muretuse lugu. Selle saatis mulle kunagi üks kursavend, sest sõnad läksid täpselt kokku ühe stseeniga, mida pidime tol hetkel mängima. Kes prantsuse keelt ei mõista, sellele võib sõnu tõlkida, et mõista, kui hästi kõik ikkagi on.

Ария московского гостя – Mikael Tariverdiev, Sergey Nikitin

Aastavahetuse eel. Minu peres vaadatakse siiamaani igal aastal Eldar Rjazanovi filmi „Saatuse iroonia ehk hüva leili“. Selle filmi muusika on saanud lahutamatuks osaks talvest ja puudutab kuidagi eriliselt.

Love Will Tear Us Apart – Joy Division

Ma ei teagi, kas seda lugu on vaja kommenteerida. Lihtsalt…kuulata.

Mr Tambourine Man – Bob Dylan

Ja Bob Dylanit ka kindlasti lihtsalt kuulata.

Hingamine – Johansonid

Hingasin selle looga sisse enne üht kõige olulisemat sündmust. Johansonide muusikat kuulates avastan, mida ja keda olen päriselt igatsenud. Kuidagi on neil õnnestunud kõige olulisemat puudutada kergelt ja huumorimeele kohaloluga.

First Day of My Life – Bright Eyes