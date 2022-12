JUHTKIRI | Kui häda on krooniline, peab taristut turgutama

Elektrilevi remondibrigaadid teevad praegu Saaremaal lisajõududega ennastsalgavalt tööd, samuti lumekoristusmasinate juhid üle Eesti – neile ei saa praegu midagi ette heita. Küll aga juhtimisele ja planeerimisele. Midagi on valesti juhitud, kui osas Saaremaa majapidamistes pole juba nädal aega elektrit ning suures osas Tallinnas on autode ja jalakäijate liikumine endiselt raskendatud.

Suur lumesadu näitas, et vaja on turgutada taristut ja parandada kriisijuhtimise korraldust. Viimane on tehtav veel selle valitsuse ajal.

Saaremaa elektriliinide tuleviku küsimuses on asi nüüd vist selge: nende maa alla viimist tuleb kiirendada. Või kui seda peetakse siiski liiga kalliks, on märgatavalt tarvis suurendada Elektrilevi (või riigi) võimet elektrikatkestuste ajal tarbijatele generaatorite ja muude ajutiste lahendustega appi minna. Kuna generaatorielekter on kallis, on tarvis ka hüvitamissüsteemi, mis kahju tarbijale adekvaatselt korvab. Muu hulgas aitab tarbijakahjude õiglane hinnastamine Elektrilevil teha õigemaid otsuseid võrgu arendamiseks: kus on odavam võrku kindlamaks teha, kus hüvitist maksta.

Lumekoristusest rääkides on kahe silma vahele jäänud, et tänavaid ja parkimiskohti planeerides võiks ka sademetega piisavalt arvestada. Et suvel oleks vihmal kuhugi voolata ja talvel oleks kuhugi lund lükata.

Mis puutub elektrikatkestustesse, siis eile riigi nimel saarlastelt vabandust palunud välisminister Urmas Reinsalu sõnas, et tuleb praegusest õppida ja teha uued reeglid, mis aitavad selliseid ilmaga seotud kriise lahendada. Meest sõnast. See on tehtav veel selle valitsuse ajal.