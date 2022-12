Kevadisel Jazzkaarel esinevad ka Grammy nominendid

Ameerikast pärit The Baylor Project on viimaste aastatega tõusnud jazzimaailma eliiti, olles hetkel üks aktuaalsemaid jazzansambleid. Silmapaistvad live-esinemised on neile toonud rohkesti tunnustust, ansamblit saadab publikumenu kogu maailmas olenemata sellest, kas nad esinevad suurtel rahvusvahelistel festivalidel tuhandetele kontserdikülastajatele või hubases jazziklubis. Ansambli tuumiku moodustavad abikaasad — laulja Jean Baylor ja trummar Marcus Baylor, nende erakordne musikaalsus, detailipeen tehniline pagas ja stiilipuhas lavaline imago. The Baylor Project kandideerib 2023. aasta Grammyle parima jazzvokaali albumi kategoorias kauamängivaga „The Evening Live at Apparatus“ ning lisaks pälvis Marcus trummarina parima improviseeritud jazz-soolo Grammy nominatsiooni.