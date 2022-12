Artjom Dmitrijev: tuumalohutaja naiivsetele provintslastele

Kõigist majandusmudelitest on mitmel objektiivsel põhjusel kapitalism kõige tõhusam. Just kapitalism, ühel või teisel kujul, andis meile praeguse elutaseme ja tempo, millega oleme harjunud. Soov nõudlusega kaasas püsides rikkaks saada on majanduse peamine liikumapanev jõud.