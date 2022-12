LUGEJA KIRI | Pensionär: 600 miljonit aastas põleb, kuid meie ikka laename. Riigi maksed pensionifondi tuleks lõpetada

Huvitav, et kokkuhoiukohtade otsimisel ei võetud kordagi vaatluse alla üht suuremat kuluartiklit, milleks on teatavasti teise pensionisamba riigipoolne rahastamine. Inimlikult võttes on see täiesti mõistetav, sest tõenäoliselt on valdav enamus valitsuse ja riigikogu liikmetest aga ka ajakirjanikest teise sambaga ühinenud ja riik kannab nende arvele igal aastal ligikaudu pool kuupalka, seega 20-aastaga terve aastapalga (!). No kes siis ikka tahab sellist rahakraani kinni keerata!