Jabur seadusauk: haiguslehel rase töötaja kaotab hüvitise, kui tööandja tahab talle lisa maksta

Ütleme, et rase töötaja saab nii tõsise silmapõletiku, et arst keelab tal ekraani vaatamise nädalaks ja programmeerijana tegutsev naine võtab end rasedana haiguslehele. Haigekassa maksaks sellele naisele teisest päevast samamoodi hüvitist 70 protsendi ulatuses tavalisest töötasust nagu tööandja. Küll aga ei saa tööandja hüvitada puuduolevat 30 protsenti, sest seaduse kohaselt ei tohi inimene saada samal ajal töövõimetushüvitist ja sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. See tähendab inimkeeli seda, et kui tööandja maksaks lisa, et kompenseerida puuduolev jupp, peab tööandja tasuma juurde makstud osa pealt sotsiaalmaksu, aga vaid rasedale töötajale.