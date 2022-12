Ivar Krustok: valimised kohustuslikuks! Valimiste vältijaid võiks oodata trahv

Madal valimisaktiivsus on ühiskonnas palju suurem mure, kui me tegelikult endale sooviksime tunnistada. Kui esinduslik on meie valitud riigi- või volikogu, kui neile on oma toetuse andnud ainult 50-60% inimestest? Kui sama rada jätkata, siis enamasti moodustab ka valitsuse üksnes napp riigikogu enamus, mis tähendab, et ühiskonnast on valitsusele oma hääle andnud veel vähem isikuid.