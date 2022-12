Toomas Alatalu: kui ei saa jõuga, saab diplomaatiaga. Moskva uus katse kaaperdada Moldova

Nii oligi pikalt ette teada, et 15. detsembril hääletatakse ÜRO peaassambleel Kremli iga-aastast leivanumbrit – fašismi ja neofašismi taunivat resolutsiooni ja et europarlament kuulutab samal päeval Ukraina holodomori genotsiidiks. Esimese puhul tuleb meenutada, et seda juba hääletati nn 3. komitee raames 4. novembril ja Venemaa raevul polnud piiri, kui Euroopa Liit julges sedapuhku, pealegi Kremli tegevust paljastavat punkti lisades, vastu hääletada. Täpsustagem – fašismi taunimisele (pealkirjana!) vastu hääletada!!!