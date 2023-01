Nursipalu laiendatav harjutusväljak võib endas peita keskaegseid muistiseid

Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Anu Lillak selgitas, et laienevale alale jääks arheoloogiamälestis, rahvapärimustega seotud kivi „Kirstkivi“ ja ajalooline looduslik pühapaik Jummalläte.

Muinsuskaitseametile on Nursipalu harjutusala laiendamisega seoses tulnud mitu päringut. Seetõttu võtsid ameti arheoloogid kokku info, mis laiendamise ala kohta hetkel teada on. „Lisaks asuvad laiendatavale harjutusväljakul mitmed teada olevad, kuid mitte kaitse all olevad muistised: kolm võimalikku kalmistut, pelgupaik, asulakoht, keraamika leiukoht. Samuti jääb kavandatavale alale Tsirgupalu ristimänd,“ loetles Lillak.

Vähe uuritud ala

Seda piirkonda, kuhu kaitseministeerium harjutusväljakut lahendada plaanib, on vähe uuritud. „Seetõttu on tõenäoline, et alal leidub veel teisigi seni teadmata arheoloogiaobjekte, mitmed piirkonna külad on olemas olnud juba 16. ja 17. sajandil, võib-olla varemgi,“ märkis ta. Seega pole välistatud, et alal võib olla mõni keskajast pärit leid, mida pole lihtsalt veel avastatud.

„Selleks, et täpsemalt mõista harjutusväljaku laiendamise mõju arheoloogiapärandile, oleme asjassepuutuvatele valdadele edastanud info, et Nursipalu harjutusväljaku laiendamise keskkonnamõjude ja sotsiaalmajanduslike mõjude kaardistamise käigus tuleb viia läbi uuring arheoloogiapärandi ja ajalooliste looduslike pühapaikade välja selgitamiseks,“ rääkis Lillak. Uuring peab koosnema olemasolevate arhiiviallikate läbitöötamisest ning maastikuanalüüsist kaugseire meetodeid kasutades. See tähendab, et uuritakse ajaloolisi kaarte ja maakasutusplaane, kohapärimust, aerofotosid, maa-ameti kõrgusandmete põhjal tehtud reljeefimudeleid. „Vajadusel tuleb viia läbi ka esmane maastikuseire tuvastatud objektide kontrollimiseks maastikul,“ lisas ta.