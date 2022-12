Normaalne seis taastub alles järgmiseks aastaks. Võidueufooriast saab Argentina ka praktilist kasu

„Kannatused on lõppenud!“, „Diego taevas ja Messi maa peal“, „Probleemid on alles, aga vähemalt oleme kõik natuke õnnelikumad“. Nii kõlab valik Argentina lehtede pealkirju. Majandusraskustest, korruptsiooniskandaalidest ja poliitilisest vastandumisest väsinud rahva mõtted on pärast jalgpalli MM-i võitu natukeseks ajaks mujale viidud.