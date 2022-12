Lumel kõndides tuleb libedusega võidelda. Korraliku jalanõuga pole see probleem.

Viimastel päevadel on õhutemperatuur kõikunud pluss- ja miinuskraadide vahel ning tänavad muutunud liuväljaks. Kui ei soovi just uiske jalga tõmmata, tuleb leida alternatiivseid lahendusi, et turvaliselt sihtkohta jõuda.