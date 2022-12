Adik Levin: prokurör, aita ometi! Mailis Repsi kõhus olevate laste tervis on ohus

Mõni aeg tagasi avaldati ajalehes minu avalik kiri Eesti Vabariigi peaprokurörile härra Andres Parmasele. Selles kirjas ma küsisin, miks peaprokurör ei pööra tähelepanu sellele, et proua Mailis Reps kasvatab kuut last, kes kõik on igati tublid. Kohtuprotsess peab sellisel juhul olema väga inimlik, et Reps saaks täita ka oma emakohustusi.