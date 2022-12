PÄEVA TEEMA | Annika Veimer: haige inimene peab saama olla kodus ja end ravida, mitte oma sissetuleku pärast kartma

Inimeste jaoks on haigestumise korral kõige olulisem keskenduda tervise taastamisele ehk terveks saamisele. Eriti vastutustundlik on järgida seda üleskutset nakkushaiguste perioodil, et inimene saaks püsida rahulikult haigena kodus ega peaks muretsema oma sissetuleku vähenemise või kaotamise pärast.