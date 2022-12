JUHTKIRI | Ravi rahastamist saab parandada

Laane sõnul pani haigekassa möödunud aastal vähiravisse kuus miljonit eurot juurde, aga kolme miljoni eurose aastaeelarvega Kingitud Elu fondil on ikka palju tööd. See tähendab, et tervishoiu rahastamine ei pea meditsiini arenguga sammu: praegu on paljud haigused ravitavad või saab neid kontrolli all hoida, kuigi veel hiljuti tähendasid need peatset surma. Aga raske raha eest.