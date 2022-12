See mõte tuli mulle pähe hiljuti Lvivi külastades, kui ajasin juttu Ukraina põgenikega. Kuulsin mõtteid selle kohta, et Putin, kes ei suutnud ukraina kultuuri allutada, püüab seda nüüd tappa. Nii mõnigi tudeng rääkis mulle, et ukraina kirjandusest leitakse vabadushinge, samal ajal kui vene kirjandus pakub üksnes võimule alistumist.