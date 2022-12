Lõhnaküünalde võidukäik. Miks kulutavad inimesed tohutuid summasid toalõhnale?

Kui kunagi oli küünalde ainus eesmärk valgust anda, siis nüüdseks on neist saanud midagi hoopis muud. Valgust saab lambilülitit klõpsates, aga just lõhnaküünaldest on saanud kodude sisekujunduse osa ja õdususe lipulaev, kohati lausa kultusobjekt, kui pidada silmas ülimenukaid kaubamärke, millel on lausa oma fännikogukonnad. Seega pole tavalised küünlad enam nii populaarsed, aga erisugustesse anumatesse kätketud aroomiküünlaid müüakse rekordilistes kogustes. Staaride maitse-eelistustest rääkides ei tooda tänapäeval esile üksnes lemmikdisainereid, -roogi ja parfüüme, vaid märgitakse ära ka see, millise lõhna pilved nende kodudes heljuvad.