„Tundub, et keegi meid ei vaja.“ Taas arstiks hakkajad peavad selleks ise raha ja võimalused leidma

„Riigil ei olnud arste vaja siis, kui ülikooli lõpetasime, ja tundub, et pole ka nüüd.“ Nii ütleb mitu inimest, kes on arstiteaduskonna lõpetanud 1990-ndate alguses. Kursusel oli toona ligi 200 tudengit, ent internatuurikohti jagus alla pooltele. Siis põhjendati seda arstide üleküllusega, ent nüüd, kui arste oleks hädasti vaja, on riik seadnud neile hulga takistusi.