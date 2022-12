Andra Teede: lugupeetud kultuuriminister, kus on minu jõulupreemia? Loomaaia talitaja saab preemiat, loom porgandit mitte

Mul on juba aastaid harjumus vahetult enne pühi kokku lugeda, kui palju olen möödunud 12 kuu jooksul kirjutanud, ja siis need tulemused Facebooki postitada. Tavaliselt rõõmustan selles postituses, et ma pole kunagi nii palju tööd teinud kui sel aastal, kas see pole mitte tore! Lõpuks on kätte jõudnud tunne, et tegelikult ei ole. Ei olegi tore.