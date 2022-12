JUHTKIRI | Laenuvõtjaid päästab esmajoones kokkuhoid

Euroopa Keskpanga (EKP) sõnumite põhjal intressi tõstmine jätkub. Kui arvestada euroala praegu umbes 10% inflatsiooni, ei saa öelda, et EKP teeb valesti. Pigem on põhjust ette heita, et nad raha hinda varem tõstma ei hakanud – võib-olla oleksime siis saanud väiksema inflatsiooni ja väiksema intressihüppe.