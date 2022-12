FOTOD | „Mugulad“ ja „Juurikad“. Pärnu Linnagaleriis avati kaks uut näitust

Animailmas näeb vaataja väikeste tegelaste toimetusi maa all ajal kui maa peal köögiviljakasvatusega tegeletakse. Animatsiooni kõrval on näitusel väljas valguskastidesse kätketud ruumilised pildid ning fotofragmendid animatsioonist „Naeris“. Režissöörid, kunstnikud ja stsenaristid on Piret Sigus ja Silja Saarepuu, animaator Marili Sokk, muusika Ramo Teder/Pastacas. Lisaks on väljapanekus Piret Siguse maalid, Pastaca joonistused ja Marili Soku objektid.



Silja Saarepuu ja Villu Plink „Juurikad“ on väikeste inimeste maailm, kus näeb väikeste inimeste toimetusi maal. Näituse keskseks tööks on installatsioon „Maal XXIII“. Väljas on valik uusi pildikesi väikeste inimeste tegemistest Maal, maal ja maali taga. Näitusel saab näha installatsioone, videot, fotot ja objekte.