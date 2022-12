„Olen ukrainlasi aidates kogenud nii ülimat tänu kui ka inetut alatust“

Seega oli täiesti loomulik, et esimesest sõjapäevast alates tundis ta vajadust neid aidata. Kõigepealt selgus, et Ukraina-Poola piirile on tarvis madratseid ja tekke, telefonilaadijaid ja muud hädapärast. Niipea, kui esimesed põgenikud Eestisse jõudsid, oli kokku tulnud juba hulk vabatahtlikke, kes hakkasid siia saabunud ukrainlasi aitama. Õige ruttu hakkas tegutsema Nõmme vabatahtlike grupp.