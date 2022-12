PÄEVA TEEMA | Siim Kiisler: riigikogu peaks õiglustunde Isamaa käsulaudadest kõrgemale seadma

Kuigi parempoolsena olin riigikogus ainuke saadik, kes jaburale eelnõule vastu hääletas, siis omavahelistes vestlustes tunnistasid paljud riigikogu liikmed, et eelnõu on mäda ja loob äärmiselt halva pretsedendi. See näitab, et mõistlikkus ja arusaamine ei ole riigikogust päris ära kadunud, kuid jääb alla fraktsioonide distsipliinile – hääletusnuppude juurde see mõistus ei jõua.