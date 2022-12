JUHTKIRI | President Karis langetas õige otsuse

Samuti ei saa väita, et presidendil polnudki üldse õigust öelda kõnealuse seaduse kohta seda, mida ta ütles. Näiteks on vale Keskerakonna fraktsiooni juhi Jaanus Karilaiu jutt, et presidendil ei saa seaduse väljakuulutamata jätmiseks olla muid kaalutlusi peale põhiseadusega vastuolu. Tegelikult on nii, et seaduse väljakuulutamata jätmise otsus peab olema motiveeritud, aga põhiseadus jätab lahtiseks, millised on need lubatavad motiivid.