Veel üks põhjus ilutulestikust loobuda. Paugutamine meenutab paljudele sõjatraumat

Ukraina kultuurikeskuse direktor Bogdan Ljutjuk nentis, et inimesi keelata ei saa, aga nad võiksid proovida ette kujutada olukorda, kus keegi on pidanud päevi viibima pommitatud asulas, tema pool peret on hukkunud ja lõpuks jõuab ta turvalisse kohta. Paugud on viimane, mida traumeeritud inimene kuulda soovib. Ljutjuki sõnul on temani jõudnud ka jutte, et lapsed on ilutulestiku tõttu laua alla peitu pugenud.