KULTUURIBIIT | Lauljast spordikommentaatori Alvar Tiisleri playlist

Georg Friedrich Händeli (1685–1759) „Messias“, enim esitatud ja eriti jõuluajal maailma eri linnades sagedasti kuuldav oratoorium, on saanud omamoodi müüdiks, ajastu kultuuri monumendiks. See on Jeesuse lugu kõige laiemas ja sügavamas tähenduses – justkui Uue Testamendi sisukontsentraat, mis suudab tabada midagi kogu kristluse olemusest.