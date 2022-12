11-aastane Nora-Liisa ei saa hingata ja vajab kiiresti kallist ravimit, mida riik ei rahasta

Niisiis viis Eneli lapse perearsti juurde, kes kirjutas välja antibiootikumid, mis Nora-Liisat ka aitasid. Köha tuli aga ikka tagasi. Siis tuli hakata uurima, miks köha ikka tüdrukut rahule ei taha jätta.

Eneli rääkis, et perearst pakkus, et äkki tüdrukul on ussid – ei olnud. Äkki mingi bakter kopsus? Ka seda ei olnud. Lõpuks tehti Nora-Liisale allergiatest, sest toona oli kodus veel kass. Tuligi välja, et tüdruk on kassi vastu allergiline. Ta hakkas võtma allergiarohtu, pere andis kassi Nora-Liisa tädile, aga asi ei läinud paremaks – tüdruk jäi ikka köhima.

„Küsisin, kaua ta võib veel köhida,“ rääkis Eneli. Talle öeldi, et kuigi kassi enam majapidamises ei ole, siis kassikarvad võivad veel alles olla kohtades, kus neid silmaga ei näegi.

Kolm aastat diagnoosimiseks

Kui Nora-Liisa sai viieaastaseks, hakkas ta tihti põdema bronhiiti – see vaevas teda iga kuu. Märtsis tehti röntgen ja jälle sai ta antibiootikumid. Suvel kimbutas teda aga kopsupõletik. Kui Nora-Liisa sai pärast kopsupõletiku põdemist haiglast välja, öeldi, et kui paremaks ei lähe, tulgu tagasi. Ja läkski nii, et Nora-Liisa pidi tagasi minema.

Siis tehti jälle uued röntgenpildid, mis saadeti Tartu ülikooli kliinikumi. Sealsed arstid olid Eneli sõnul kohe öelnud, et juba märtsikuised pildid olid väga kehvad. Nora-Liisa sai saatekirja Tartusse arsti juurde minemiseks.

„Mäletan, kui alguses Tartusse sõitsime, saatekiri käes, oli seal kaks diagnoosikahtlust: tsüstiline fibroos ja krooniline bronhiit,“ rääkis Eneli. „Nagu tänapäeval kohane, võtsin appi Google’i, et teada, mida need haigused endast kujutavad. Esimesena otsisin Google’ist tsüstilist fibroosi ja kohe lõi ette artikli, et see on eluiga lühendav haigus – keskmine eluiga 16 aastat. Silmad läksid selle peale ikka märjaks ja kogu ülejäänud sõidu hoidsin sõrmi ristis ja lootsin, et Nora-Liisal oleks krooniline bronhiit. Sest ega see ei saa ikka hullem olla kui tsüstiline fibroos, mille puhul ei teagi, kui kauaks mul seda last üldse on.“