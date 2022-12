RAAMATUBLOGI: Mungad, maikrahv ja papagoi, vene kaupmeeste hukkamine, katk, Suka Anton... Ehk iidne Tallinn

Kui ikka linn on linnana püsinud kaheksa sajandit, siis lugusid jätkub, need tuleb vaid üles otsida. Juske teab, milliste kivide alla piiluda, et põnevat ja värvikat leida. Kui nii võtta, siis mitmed jutud on teada – näiteks kuidas Ameerika langevarjur Charles Leroux end Tallinna lahel surnuks hüppas ja Nõukogude Liidu formaalne riigipea Mihhail Kalinin Volta tehases tööd rügas, aga tore meenutada ikkagi.