Tõnu Runnel: võiksin enam mitte kunagi tööle minna

Nii ettevõtete rajamine kui ka laste saamine on tiimitöö, rõhutab äsja ülieduka müügi seljataha jätnud ettevõtja ja vastne nelja lapse isa.

Tõnu Runnelil (41) on üheksa ametit: ettevõtja, firmaomanik, disainer, fotograaf, looja ja autor, poliitikakommentaator ja saatejuht, vehkleja ja mis kõik veel. Sageli on sedasorti Hunt Kriimsilmadel kümnes amet nälg, aga Runnelil läks teisiti: tema sai hoopis rikkaks. Ameerika tehnoloogiahiid pidas sakslaste vana vaala, mille osaks oli Runneli viks ja vilgas Sixfold hiljaaegu saanud, nii väärtuslikuks, et maksis selle eest ligi kaks miljardit. Aga vähe sellest. Runnel sai hiljaaegu nelja lapse isaks: novembris sündisid tema perre kaksikud.