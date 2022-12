Lauri Läänemets presidendi intervjuust: süvenev toimetulekukriis on kasvav julgeolekuoht

Nagu ka president viitas, siis vaatamata tänasele pühademeeleolule on meie ühiskonna hirm ja teadmatus lähikuude ees on reaalne. Siin ongi riigi ees suurim väljakutse, et kuidas me suudame taastada inimeste optimismi ja kindlustunnet tuleviku ees, mis on riigi võimalused toetada nii inimesi ja peresid, ettevõtteid kui ka kasvõi kohalikke omavalitsusi, kes vastutavad selle eest, et kogukondadel oleks olemas vajalikud teenused ja tugimehhanismid. Teine oluline väljakutse ning ilmselt aasta alguse üks olulisemaid debatte saab olema mittesõjaline riigikaitse ehk elanikkonnakaitse.