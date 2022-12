Andre Hanimägi: presidendi torked hoogtööde pihta olid vägagi õigustatud

Nii tõi president välja, et ettevõtetele tuleb appi minna. Muidugi mõista tuleb valikuid teha ja sellega olen igati päri. Keskerakond on mitmeid lahendusi pakkunud, et hoida Eesti ettevõtetel hinge sees ja võimekust püsida konkurentsis – energiatoetused, toiduainete käibemaksu langetamine, et kohalik toit pääseks ka enam toidukorvi. Hammasrattad liiguvad aga aeglaselt. Vaikselt julgetakse rääkida keskmise suurusega ettevõtete toetamisest. Toidusektor ja suured tööandjad ootavad neist arusaamist aga kui päkapikke.