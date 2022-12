POLIITKOLUMNIST | Riina Solman: järjekindlad poliitikud saavad jõulurahu nautida – perehüvitiste tõstmist ei väära miski

Kõige paremini on presidendi käitumise kokku võtnud Kalle Muuli, kes kirjutas Facebookis järgnevat: „President tahtis öelda, et talle ei meeldi see seadus, ja leidis selle ütlemiseks ühe juriidilise konksukese. Nüüd on see presidendi poolt ära öeldud ja kui riigikogu selle ainsa konksukese sirgeks painutab, kuulutab president seaduse välja ja ongi rahu maa peal. President on saanud rahvale näidata, et ta teeb oma tööd hoolikalt, Isamaa on täitnud oma lubaduse ning kõik lastega pered saavad senisest hulga suuremad toetused. Kokkuvõttes kõik hästi ja kõik asjaosalised rahul.“