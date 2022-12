Lauri Hussar: jõule ei läinud korda kaotada ei Cromwellil ega kommunistidel. Mis siis nüüd valesti on läinud?

Tõsiasi on see, et seda juttu oleme kuulnud selle püha tähistamise algusest peale. Millegi tähistamine on inimlik ja Jeesuse sünnipäeva tähistamine on seda kindlasti. Jõule on üritatud ka korduvalt kaotada. Nii on ajaloos olnud teadjamehi, kes on öelnud, et kuna selle püha tähistamist Piiblis ei ole, siis ei tohi seda ka pidada.



Jõule on üritanud ära kaotada puritaan Oliver Cromwell ja kommunistid. Mõlemad tahtsid jõuludest teha tavalist tööpäeva, et inimesed ei saaks tähistada, aga inimesed tähistasid ikka. Muide, kui Oliver Cromwell lüüa sai ja jõulud Inglismaal jälle oma õigusesse tõusid, valmisid järjepanu ka brittide ilusaimad jõululaulud.