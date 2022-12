EESTLANE USA KÕRBES | Zelenskõi kõne imponeeris ameeriklastele, ununes isegi kisklemine jõulude pärast

Zelenskõile oli see müügikõne, mille ta esitas tabavalt alates sõjaväelaslikust riietusest, mis oli pidev meeldetuletus olukorrast Ukrainas, kuni sõnadeni, et Ukraina ei võitle mitte ainult endi eest, vaid „meie võitlus määrab selle, millises maailmas hakkavad meie lapsed ja lapselapsed elama.“ Need sõnad imponeerisid ameeriklastele, sest jänkidele meeldib alati võidelda mingi suure ja ülla eesmärgi nimel ja pereväärtuste eest. No kui juba lapsed ja lapselapsed sellega seotud on, siis tuleb sajalisi luhvtitada.