Viimase kvartali mastaabis on venelaste isikkoosseisu kaotused keskmise kanti. Seega ei saa öelda, et üldises plaanis oleks praegu eriti aktiivne või vaikne periood. Ilmselgelt tuleb suur osa rünnakutega tekkivaid kaotusi Bahmutist ja tagalakaotused lõunarindel on samuti olulise kaaluga.