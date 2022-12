Diana Poudel: kui kardad Muski ja Zuckerbergi, siis ühel kanalil saad muretult suhelda

Tõepoolest kasutavad parem-äärmuslaste kogukonnad ka vabavaralist Mastodon lahendust, sest see on tasuta ja suurepärase funktsionaalsusega, kuid need lehed on enamikus födiversiumis blokeeritud. Ma kahtlustan, et Twitteris ja Facebookis on palju suurem oht mõne natsi, ekstremisti või Putini trolliga sattuda ühte lõime väitlema kui hetkel Mastodonis.