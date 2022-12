Paljunäinud kohtunik tõdes nüüd oma otsusest Eesti Päevalehele rääkides, et see on seksuaalkuritegude seas üks küünilisemaid asju. „Esiteks nii palju kannatanuid, vägistatuid, keda oli võimalik ka tuvastada. Aga ka see, et tema seksuaalsete ihade rahuldamiseks sobisid kõik – alates lastest kuni täiskasvanud naisteni välja. Kõik nad olid tema käes nagu nukud. Ta kasutas neid täpselt selleks, et hetkel oma seksuaalset iha rahuldada, seda talletada ja kasutada seda ka hiljem enda seksuaalse rahuldamise huvides,“ tõdes Teeveer.