ARVUSTUS | Soomaal varitsevad kanuutajaid inimsööjad

Imelikul kombel on „Kadunud hõim“ kirjaniku alles teine romaan. Mehis Heinsaar loob sedagi nagu oma novelle ja jutustusi, tegelikult isegi rohkem maalib ja musitseerib, kui kirjutab. Tartus on asjad teistmoodi, seal elatakse justkui kinnisel jõesaarel ja linna jõudmiseks tuleb seigelda ka Jan Uuspõllul. Neist asjust on kirjanik varemgi kõnelnud-kirjutanud ning tuttav müütiline ja maagilis-realistlik Lõuna-Eesti on ka „Kadunud hõimu“ alus.