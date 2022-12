Toomas Alatalu: Kremli kuldsõrmuste omanike ring kahaneb

Meedias lööb laineid teade, et Peterburi aastalõpu kogunemisele tulnud Sõltumatute Riikide Ühendus (loodi 1991. aasta detsembris suure osa NSV Liidu järglasriikide koostöövormina) juhid said Putinilt kuldsõrmused. Sõja ajal on iga liitlane mõistagi kulda väärt, sestap torkas eriti silma, et kui 26. detsembril oli president Boriss Nikolajevitš Jeltsini nimelises raamatukogus üheksa meest, siis päev hiljem oli neid Riiklikus Vene muuseumis seitse. Ärasõitjateks olid Aserbaidžaani liider Ilham Alijev ja Türkmenistani noor president Serdar Berdimuhamedov. Ka Putin ise tõdes avalikkusele edastatud materjalis riikidevaheliste lahkhelide olemasolu.