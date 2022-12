Eiki Nestor: ei ole midagi normaalsemat, kui praegustes oludes toetada neid, kes hetkel võimul

Oluline on, et veelkord sai kinnitust tõsiasi: kohe taasiseseisvumise järgselt valitud suund integreeruda läände on meie asukohaga riigil ainus võimalus olla iseseisev ja vaba. Julgen meenutada, et sellel teel tuli veenda nii meie sõpru läänes kui ka oma rahvast. Seejuures tuli astuda ka samme, mis esialgu ei leidnudki laialdast mõistmist ja poolehoidu.