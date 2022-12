JUHTKIRI | Tulumaksutagastus on kindel, tootlus kõigub

Kuigi fondide ja investorite lõppeva aasta tulemused on valdavalt nirud, julgustame siiski investeerimisega rohkem tegelema. Mis siis, kui sel aastal jäi tootlus Eesti inflatsioonile ning keskmisele palga- ja pensionikasvule alla. Aastad on erinevad: mõnel aastal on tootlus halb, mõnel keskpärane, mõnel hea. Riikides, mis pole langenud eraomandit ära võtvate valitsejate võimu alla, on tulemus olnud pikemas vaates kokkuvõttes ikkagi positiivne, rikkust kasvatav.

Üks sellise ameerikaliku börsioptimismi vastane argument on olnud see, et elame ettearvamatu Venemaa naabruses. See justkui välistaks selle, et investeeringud on alles ka kaugemas tulevikus. Võib öelda, et Ukraina sõda näitab ära, kas argument kehtib. Kui Ukraina peab vastu ning NATO ja EL-i vihmavarju tehakse tugevamaks, siis lisab see kindlust, et meie finantsturgudele investeeritud säästud ei lähe kaotsi.