Lea Danilson-Järg: õnneks ei läinud sotsiaaldemokraatide rahvusriigivastane mõte läbi

Sotsiaaldemokraadid tegid riigikogus ettepaneku mitte tõsta suurperede toetust, vaid jätta see tasemele, nagu see on olnud juba alates 2017. aastast. Õnneks ei läinud see läbi, sest tegu oleks olnud mitte õigluse, vaid lasterikaste perede põlgamisega, mida meie väikeses ja niigi kahanemise teel olevas Eestis kahjuks ikka veel kohtab.