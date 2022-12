Ando Kiviberg: tehkem läänele selgeks, et „ärme ärrita Venemaad“ suhtumine tuleb lõpetada

Vene diversioon läänes on väga laiaulatuslik. Läänes on vaja leida tahet ja otsustavust Ukrainat veelgi rohkem toetada. Neid peab valgustama, et totaalne hübriidsõda läänemaailma vastu käib juba ammu. On ainult puhas õnn, et kuumaks on läinud seni veel ainult Ukrainas.