JUHTKIRI | Soovime uueks aastaks sõja ja hinnatõusu lõppu ning oskust teha häid kompromisse

„Soovin, et maailmas oleks rahu,“ oli vahepeal pikka aega soov, mida öeldi näiteks siis, kui midagi värsket ja päriselt südamlikku pähe ei tulnud – meie maailmanurgas oligi rahu. Kahjuks enam ei ole. Praegu on põhjust kogu südamest soovida, et uuel, 2023. aastal saabuks Ukrainasse taas rahu. Aga mitte ükskõik, milline rahu, vaid rahu, mille tulemusel vabaneb Ukraina okupantidest ning Venemaal kiireneb impeeriumi lagunemise protsess.