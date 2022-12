Ott Lumi: olgem Savisaarele tänulikud selle eest, mida ta saatis korda venekeelse elanikkonna integratsioonis

Eesti poliitika mõttes on kahtlemata tegemist teedrajava persooniga. Ennekõike on märkimisväärne see, kuidas ta ehitas aastate jooksul Keskerakonda, kui järjekindel ta selles töös oli ja kuivõrd kobad muud poliitikud just selles aspektis Savisaarega võrreldes on olnud.