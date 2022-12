POLIITKOLUMNIST | Lavly Perling: ehitajate Eestist sai passiivsete ja mugavate Eesti, kus peljatakse suuri otsuseid

Öeldakse, et inimesi on kahte sorti – need, kes ehitavad ja need, kes lõhuvad. On ka veel kolmandad, nemad vaatavad pealt ja ei tee midagi. See jaotus kipub kehtima igas eluvaldkonnas, ka poliitikas. Märtsis on igaühel valik – kas seista Eesti ehitajate või lõhkujate poolel.