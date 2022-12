Tõnis Palts: Reformierakond näitas, et seadusi saab odavalt müüa

Pole mingi saladus, et Reformierakonna suur eesmärk on valitsemine ise. Et seda saavutada, on kõik muu müügiks. Isamaa on sellest aru saanud ning ostiski Reformierakonna poolehoiu reformile, mille täideviimine on Isamaa jaoks suur poliitiline saavutus oma põhimõtetest ja maailmavaatest lähtuvate eesmärkide teostamisel. Perehüvitiste seadusega osteti samm Eesti rahva püsima jäämise poole.