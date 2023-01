Valga asevallavanema kiri: Nursipalu tingimus võiks olla raudteeühendus

Minu kodu on Vana-Võromaa veerekese pääl, Nursipalu planeeritavast laiendusest 18 km kaugusel. Kas ma olen selle laiendusega nõus, aus vastus on, et ma ei tea. On inimlikult mõistetav, ka mina tahaksin, et kõik mis on vähegi häiriv, võiks olla minu tagahoovist võimalikult kaugel.